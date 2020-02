La familia de un joven discapacitado fue puesta en cuarentena por coronavirus y a él lo dejaron morir

Un joven discapacitado que vivía junto a su padre y hermano en la provincia china de Wuhan encontró la muerte casi que de manera colateral a la propagación del coronavirus.

Y es que la familia del chico de 17 años fue puesta en cuarentena, ante la sospecha de que tuvieran coronavirus, fue en ese momento que el padre advirtió a los servicios sociales que el menor era dependiente por lo que les solicitaba mucha atención.

Fue el pasado 24 de enero cuando el papá de 49 y el hermano de 11 de Yan Cheng comenzaron a tener síntomas de que podrían tener la epidemia pulmonar, la enfermedad que ha provocado más de 400 muertos en China.

Yan Cheng se quedó solo en casa, mientras su padre y su hermano eran trasladados a un hospital de la ciudad, donde fueron puestos en cuarentena, según ha publicado NewsWeek.

El padre, al ser trasladado a un hospital de Huahe, a más de 150 kilómetros de su ciudad, avisó a los servicios sociales de que tenía a su hijo Yan Cheng a su cargo al ser dependiente y esperó que estos se encargaran de darle asistencia.

El hombre dijo en la red social china Weibo que su hijo solo fue alimentado dos veces durante su ausencia, el 24 y el 28 de enero. “Cheng no puede mover su cuerpo, no puede hablar, no puede cuidar de sí, ha estado solo en casa durante seis días, sin nadie que lo bañara o le cambiara la ropa y le diera de comer y beber”, contó el preocupado padre.

El pasado miércoles recibió la noticia, Cheng había muerto por causas no del todo claras, mientras que la cuenta del padre en la red social fue cancelada.

Las investigaciones de las autoridades chinas por este caso están abiertas para establecer culpabilidades.