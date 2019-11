“La culpa es de todos”: Duro regaño de un sacerdote por bombardeo en Caquetá y reclutamiento de menores

Durante las exequias de la menor Diana Medina, quien murió en el bombardeo que hizo el Ejército a un campamento de las disidencias de las Farc en Caquetá, un sacerdote de la capital del país hizo un particular llamado de atención sobre el reclutamiento forzado en el país.

En medio de las reflexiones sobre el fallecimiento de la menor de 16 años que murió en el bombardeo dirigido contra alias ‘Gildardo Cucho’, el sacerdote hizo un particular llamado de atención sobre esta realidad en Colombia planteando que fue misionero en San Vicente del Caguán, donde vio cómo los niños tenían que irse obligados a la guerra.

“Todos se tiran la pelota, culpable el Estado, culpable el frente no sé qué, cuando la culpa la tenemos todos porque no se ha sabido educar a las familias. No se cuida a los niños y se ponen en manos de cualquiera”, aseguró el sacerdote durante su eucaristía.

Este llamado de atención se hizo en medio de las críticas que hay en el país contra el Gobierno y contra las mismas disidencias sobre la responsabilidad de la muerte de al menos 8 menores de edad que se encontraban en el campamento de alias ‘Gildardo Cucho’, acción militar que terminó ‘tumbando’ al ministro de Defensa, Guillermo Botero.