¿La cuarta será la vencida? Nació Fátima, la nueva hija de la exreina Paula Andrea Betancur

Minuto30.com .- El pasado 2 de julio nació Fátima, cuarta hija de la exreina y virreina de la Belleza Universal Paula Andrea Betancur. Así lo dio a conocer su esposo Luis Miguel Zabaleta a través de las redes sociales.

El Medico Dermatólogo explicó que su ausencia de las redes es “porque no me quiero perder una milésima de segundo del cuidado de mi hija 😍😍😍” y se autodefine “papá chocho”. De la bebé contó que “llegó el día 2 de Julio a las 11:57 am, igual a su mami, fuerte,valiente y serena”.

Con respecto a Paula Andrea se refirió así “la trajo a este mundo con esa paz y tranquilidad que siempre la caracterizan”.

Fátima es la primera hija del matrimonio Zabaleta Betancur; pero el cuarto de Paula, quien tiene tres hijos de su anterior matrimonio.