Los ajedrecistas, tenemos por costumbre, pasar al tablero una vez terminada la partida, ganando o perdiendo, siempre es importante estudiar: ¿qué sucedió en el juego?, lo mismo debemos hacer todos los amantes del deporte en Antioquia, es el momento de pasar al tablero para analizar nuestra derrota en los XXI Juegos Deportivos Nacionales, porque un segundo lugar para Antioquia es una derrota.

Recuerdo la campaña por la gobernación de Antioquia en el año 2007, en sus recorridos Luis Alfredo Ramos prometía recuperar el deporte antioqueño, ello implicaba ganar los juegos nacionales para nuestro departamento, título que habíamos perdido en el año 2004. La gobernación de Ramos Botero invirtió fuertemente en el deporte, llevando el blanco y verde de nuevo a lo más alto en el año 2008, un proceso hermoso que alcanzó para ganar los juegos en el año 2012 y 2015, pero para el año 2019 la corrupción le quitó el oro a Antioquia.

Una partida de ajedrez, se divide en 3 fases, la apertura donde se comienza el juego, en ella prima el estudio y la preparación previa, se busca lograr sacar alguna pequeña ventaja sobre el rival, luego se pasa al medio juego, donde se puede marcar una diferencia por medio de la estrategia (plan) y la táctica (ejecución del plan), para entrar al final, la etapa del juego donde los mejores se imponen. Analizar al tablero las tres fases es clave para encontrar que paso en los XXI Juegos Deportivos Nacionales, el motivo de la derrota.

El ajedrecista, Luis Pérez, como gobernador de Antioquia, llevaba las piezas blancas, inició la partida con un grave error, nombró en la gerencia de Indeportes Antioquia a un político, no es lo mismo que el deporte lo dirija un político que un deportista, un técnico o mejor aún un dirigente deportivo, no es lo mismo alguien sin fuerte experiencia en el deporte, que alguien con todos los galardones y títulos, el gobernador se equivocó en la escogencia del técnico, con el llegaron varias decisiones equivocadas: no se renovaron a tiempo los contratos de los entrenadores, no se entregaron a tiempo los recursos para los deportistas de alto rendimiento, no se contrató rápidamente con las ligas deportivas la preparación a juegos, se cambiaron las condiciones de la villa deportiva, se cambiaron las condiciones de la alimentación de los deportistas, y allí luego de todas estas fallas el segundo error: se permitió la fuga de talentos paisas a otros departamentos, El Valle, Bolívar, Bogotá y Boyacá se llevaban lo mejor de lo nuestro, teníamos que volver a construir, había tiempo, pero llegó el tercer error no habían los recursos: El Valle estaba dispuesto a invertir 110 mil millones en preparación, Antioquia solo 50 mil millones.

Llegamos al medio juego, en el brilló la corrupción, la inestabilidad, los escándalos, la tercerización, continuaron los errores, los atletas y dirigentes no eran escuchados, no había empatía, no pagaban a los entrenadores, renuncia el gerente, los escándalos rondaban la entidad, luego llega un gerente de quince días, da paso a un gerente de seis meses, ¿qué sucedía en Indeportes? El concejal de Medellín Bernardo Guerra denuncia la corrupción que rondaba el deporte, advierte el convenio 157 de Indeportes con Fedelian, se denuncian manejos irregulares, posteriormente terminan en la captura del subgerente de altos logros de Indeportes, ganar los juegos nacionales no era viable, pero por ese sentimiento regionalista aun guardábamos la esperanza, el ajedrecista debía jugar bien el final.

Llega el final, el ajedrecista ve la partida perdida, entra con toda, el gobernador ve que tiene que hacer cambios, los hace, nombra un buen gerente de juegos nacionales, trata de salvar la partida, los recursos se aumentan, se pudieron realizar concentraciones, preparaciones, fogueos, todo en el último año; -en los demás no fue lo apropiado- el esfuerzo final no alcanza para salvar la partida, solo se evita una derrota más humillante, se salva el segundo lugar.

La partida nos debe dejar enseñanzas, los procesos en el deporte son de cuatro o más años, es imposible lograr una ambiciosa meta solo al final, todas las fases de la partida deben ser bien jugadas, sino la derrota llegará en cualquiera de ellas.

Ahora el reto es para el gobernador electo, empieza de nuevo la partida, tendrá que elegir unos buenos dirigentes en Indeportes, tendrá que cambiar la estrategia, debe regresar a lo que nos ha dado resultado: se debe aumentar la inversión en el deporte, se deben recuperar los talentos que hoy se encuentran en otros departamentos, se debe limpiar Indeportes Antioquia de la corrupción, gobernador pilas al proceso, los juegos escolares, supérate y departamentales deben volver a ser cantera de deportistas, se debe invertir en ellos, señores diputados confío en sus capacidades, préstenle atención al deporte, cuiden a Indeportes, cuiden los recursos, cuiden los deportistas, que Indeportes no sea un fortín político sino deportivo.