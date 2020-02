Kobe Bryant murió con una deuda: que sus padres aceptaran a su esposa

El basquetbolista norteamericano, Kobe Bryant, quien falleció en un trágico accidente aéreo junto con su hija y ocho tripulantes más, según el diario The New York Times, no tenía una relación muy cercana con sus padres, incluso se rumora que no saldó su deuda, la que sus progenitores aceptaran a su esposa.

Según el rotativo, las cosas empeoraron en el año 2011 cuando Kobe decidió casarse con su novia mexicana, Vanessa. Los papás del jugador no estaban de acuerdo con que su hijo se casara tan joven. Pese a la negativa de sus padres, Kobe siguió adelante con sus planes de boda, pero sus padres no asistieron ni a la fiesta, ni a la ceremonia.

Era tan mala la relación de padre e hijo, que en entrevista con la cadena ESPN Kobe dijo lo siguiente “nuestra relación es una mierd*… Les digo: Les voy a comprar una buena casa, y la respuesta de ellos es eso no es suficiente y luego de eso aparecen vendiendo mis cosas, mis recuerdos más preciados”.

Al poco tiempo de este altercado, Kobe decidió dejar de apoyar a sus padres económicamente, porque para ellos simplemente todo, nunca era suficiente.