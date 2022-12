El estadounidense Jeff Kinney no dejará que su personaje Greg madure mucho

in

Madrid, 2 dic (EFE).- Con la entrega 17 de la serie infantil de historietas «El Diario de Greg», recién publicada, su autor, el estadounidense Jeff Kinney, tiene «aspiraciones» de llegar a 20 y «puede que aumente a 30», pero no dejará que el personaje «madure mucho» porque, si lo hace, «perderá parte de su magia».

Kinney es una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista norteamericana Time y también es un autor que ha vendido más de 275 millones de libros.

Pero si se pregunta a cientos de miles de niños de todo el planeta, lo que dirán es que es el padre de Greg, ese monigote con aspecto de perdedor que, con su desparpajo y manera de razonar, no para de conquistar a los pequeños lectores.

Y ese éxito se debe a ese esfuerzo que el autor hace para que «no madure mucho», según cuenta el propio Kinney en una entrevista con EFE con motivo de la publicación de la última entrega de estas historietas por ahora, «Diario de Greg. Dando la nota» (editorial Molino).

«La magia de los personajes de caricatura es que permanecen en el tiempo, no crecen, que son una constante, porque si cambian empiezan a perder parte de su magia; mis libros no son como los de Harry Potter, que sabes que es un historia con un final, son historias que no tienen que terminar y, por eso, Greg se puede quedar sin crecer», explica.

Pero ¿cómo va a conseguir mantener esa magia de la infancia?: «Para empezar -responde-, nunca lo voy a meter en una situación adulta, creo que la magia de que siga teniendo la edad que tiene es que no ha entrado en la adolescencia, no ha perdido esa magia porque una vez que entras en temas que no corresponden a la niños ésta se pierde».

GREG, «UN NIÑO DE VERDAD»

En concreto, en «Dando la nota», Kinney propone una historia en la que Greg Heffley descubrirá que ser famoso no es cosa fácil, algo que comprobará embarcándose en una aventura junto al grupo de rock de su hermano Rodrick, los «Celebros retorcidos», en la que verá lo complicado y duro que es el camino a la fama.

«Ahora muchos chicos tienen prisa por crecer para ver las pelis que no pueden ver, o para jugar a los videojuegos que no están permitidos a su edad», reflexiona el autor, que inició «El diario de Greg» cuando tenía 28 años, una edad en la que estaba más «cerca de la infancia» y le costaba menos «recordar» esos años.

«Pero ahora -a los 51 años- tengo más experiencia y conocimiento. Me gusta cada vez más porque envejezco año tras año, pero mis lectores no», comenta.

Así, sabe que Greg nunca puede ser «demasiado listillo» porque entonces se notaría que «hay un adulto detrás».

«A veces, los personajes de la literatura infantil son un poco adultos, y lo que quiero es que mis lectores sientan que Greg es un niño de verdad», sintetiza.

Además de estar en plena promoción de esta nueva entrega, Greg vuelve este viernes al cine con la segunda película basada en sus peripecias, «El diario de Greg. La ley de Rodrick», una adaptación del segundo libro de la serie.

Aunque Kinney tiene otra faceta con la que también disfruta, la de ser el propietario de la librería y cafetería «An Unlikely Story» (Massachusetts, EEUU), donde entrevista a otros autores o personalidades como Hillary Clinton o el filósofo Yuval Noah Harari.

Pilar Martín

