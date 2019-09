Kim Kardashian dio positivo a la enfermedad de Selena Gómez: ¡LUPUS!

La empresaria Kim Kardashian dio positivo a anticuerpos asociados al lupus según un test médico y todo quedó registrado en el nuevo episodio de ‘Keeping Up With the Kardashians‘.

Kim ya había mostrado que estaba padeciendo algunos síntomas que podrían estar relacionados con la artritis reumatoide, pues expresaba que se sentía fatigada, que tenía náuseas y que su mano derecha se estaba hinchando, por eso decidió consultar a un especialista, quien luego de practicarle los exámenes pertinentes la llamó para darle la noticia de que efectivamente tenía los anticuerpos de la artritis y el lupus.

Kim rompió en llanto de inmediato al escuchar su diagnóstico, sin embargo, el médico fue preciso en que la existencia de los anticuerpos significa que las enfermedades pueden activarse en un futuro o mantener “dormidas”.

No es la primera vez que el mundo conoce los diagnósticos médicos de la más famosa de las Kardashian a través del reality. Kim le contó al mundo sobre su problema de psoriasis, que incluso la animó a desarrollar una línea de maquillaje corporal para tapar las marcas de dicha enfermedad, y también comunicó los problemas que padeció en sus primeros embarazos, en los que se le diagnosticó vientre adherido, es decir, que la placenta se adhiere al útero y eso puede generar hemorragias y catalogar el embarazo como “de alto riesgo”, por lo que ella y su esposo Kanye han decidido tener sus últimos dos hijos a través de un vientre de alquiler.

Otras estrellas de la farándula también padecen lupus, una de ellas es la actriz y cantante Selena Gómez, quien ha tenido que someterse a un trasplante de riñón debido a esta condición.