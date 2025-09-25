Kevin Daniel Vásquez desapareció en Rionegro

Resumen: Kevin Daniel Vásquez Uribe, de 25 años, desapareció el 21 de agosto de 2025 en Rionegro, Antioquia.
Al momento de su desaparición, vestía completamente de negro: sudadera, camiseta, gorra y tenis.
Como señales particulares, Kevin tiene varios tatuajes ubicados en el pecho, brazo izquierdo y pierna izquierda.
En cuanto a sus características físicas, tiene contextura delgada, rostro de forma ovalada y piel trigueña. No presenta calvicie, su cabello es corto, liso y de color negro.