Kevin Daniel Vásquez desapareció en Rionegro

Kevin Daniel Vásquez Uribe, de 25 años, desapareció el 21 de agosto de 2025 en Rionegro, Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía completamente de negro: sudadera, camiseta, gorra y tenis.

Como señales particulares, Kevin tiene varios tatuajes ubicados en el pecho, brazo izquierdo y pierna izquierda.

En cuanto a sus características físicas, tiene contextura delgada, rostro de forma ovalada y piel trigueña. No presenta calvicie, su cabello es corto, liso y de color negro.

