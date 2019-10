El pasado fin de semana el legendario actor colombiano Kepa Amuchastegui generó un revuelo gigante al poner un clasificado en redes sociales sobre su situación laboral, que tuvo que aclarar después por la gran respuesta que obtuvo en la que están incluidos Julio César Luna y Julio Sánchez Cristo.

El entretenimiento colombiano se paralizó cuando ‘La Red’ mostró el clasificado de Kepa vendiendo sus habilidades en traducción. “Estoy necesitando trabajo. por si nada de lo que he venido haciendo durante los últimos 50 años funciona (escribir, dirigir, actuar para teatro, cine y televisión) también soy buen traductor al español tanto del francés como del inglés. Si alguien sabe de algo, por favor…”, decía el anunció que dejó de una sola pieza a la mitad de Colombia.

De inmediato personajes como Julio Sánchez Cristo, director de La W, se pronunció en Twitter para visibilizar el anuncio y pedir un remedo a la situación, pues según él Kepa es “un gran profesional… que no merece esta situación”. Otro que trinó al respecto fue el actor, director y productor Julio César Luna, quien le ofreció codirigir una nueva producción que se adelanta sobre los Di Doménicos y que posiblemente haría Netflix.

Sin embargo, el mismo Amuchastegui aclaró el asunto en declaraciones al diario El Tiempo y afirmó que sí ha tenido trabajo, solo que quiere mirar otras opciones. “No he dicho que me han olvidado ni que me han dado la espalda… Ni Caracol ni RCN me han dado la espalda, al contrario se han portado muy bien conmigo… .Yo he tenido trabajo en estos últimos años, pero en este momento, a octubre de 2019, estoy viendo qué otras oportunidades se dan, esa es la verdad”, afirmó al periódico.

Por el momento sabemos que Kepa acaba de terminar grabaciones de un proyecto del canal Caracol.

Kepa es un gran profesional además de una extraordinaria persona, no merece esta situación pic.twitter.com/B3Gzr53KkW — Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) October 14, 2019