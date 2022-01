Falleció la actriz Kathryn Kates a sus 73 años tras batalla contra el cáncer

in

La actriz estadounidense Kathryn Kates, quien participó en series de televisión como ‘Seinfeld’ y ‘Orange is the New Black’, murió el pasado sábado a los 73 años de edad después de una larga batalla contra el cáncer de pulmón.

«Kathryn fue nuestra cliente durante muchos años, y hace aproximadamente un año, después de descubrir que el cáncer de pulmón por el que fue tratada hace 20 años había regresado, nos acercamos aún más», detalló en un comunicado la agencia de talentos Headline.

Con una carrera artística de más de tres décadas, Kates actuó en varios programas que marcaron algunas épocas en la televisión. Apareció en algunos capítulos de ‘Lizzie McGuire’ o en la película de ‘1997 The Nurse’ y en la película del origen de Los Soprano llamada ‘The Many Saints of Newark’.

Falleció la actriz Kathryn Kates.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…