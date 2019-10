Justin Bieber promete sacar nuevo disco con ¡UNA CONDICIÓN!

El cantante Justin Bieber decidió poner a prueba a sus seguidores y les anunció que lanzaría nuevo disco antes de que se acabe el año pero con una condición.

El perdido de Bieber es sencillo, que su último post (donde hace el pedido específico) llegue a 20 millones de likes, una cifra medianamente razonable teniendo en cuenta que cuenta con 120 millones de seguidores en la red social Instagram.

“Compártelo, dale like, publícalo en tus historias, voy a ver la demanda… Estoy casi listo pero su apoyo me hará mover más rápido”, escribió en la publicación, que apenas ha logrado más de siete millones 300 mil Me gusta, 17 horas después de publicado.