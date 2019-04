Justin Bieber le lanza la pelea a Shawn Mendes: “vas a tener que romper más récords para quitarme el trono”

El cantante canadiense Justin Bieber no ha tomado bien que medios nombre a Shawn Mendes como ‘el príncipe del pop’ y casi de inmediato ha salido a decirle al también canadiense que “vas a tener que romper más récords para quitarme el trono”.

Y es que Justin se ha alejado de los escenarios para tratarse de una profunda depresión que-en palabras propias-ya no le permitía disfrutar sus giras ni nada en torno a la música.

Pues ese trono vacío, en gran medida, ha sido copado por la nueva estrella de la música, algo que la revista The Observer ha querido destacar en su portada.

Ante ello, Bieber no se aguantó y fue directo al perfil de Mendes para ripostarle que: “Hmmm… vas a tener que romper más récords para quitarme el trono, amigo. pero si quieres podemos jugar hockey, aunque me han dicho que no eres muy bueno…”.

Ante ello, Mendes no ha dicho nada.