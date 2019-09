Julio Sánchez Cristo quedó ¡DE UNA PIEZA! cuando Esperanza Gómez le preguntó por el tamaño del pene de Daniel Samper

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, quedó en un aprieto gigante cuando la actriz porno Esperanza Gómez le preguntó si sabía cuántos cms le mide el pene a Daniel Samper, todo porque ella podría llegar a hacer un video para adultos con “el youtuber de 40″.

La polémica empezó cuando Daniel Samper le preguntó a sus 65 mil seguidores si se le medía a hacer un video porno con Esperanza cuando lograra los 70 mil. Ahí se dio mucha tela para cortar y de inmediato julio quería tener la información de primera mano.

Cuando ya estaba conversando con Gómez, Julio, le preguntó a la actriz si no le importaba que Daniel no estuviera bronceado, por lo que ella le contestó que eso no era lo realmente importante. “No, lo que más me interesa es lo que tiene entre los pantalones; mientras eso funcione bien, el resto, si está bronceado, si tiene abdominales, si tiene pelo, no me importa. A mí lo que me gusta de un hombre es que huela rico, que se vea limpio y esté bien dotado. ¿Será que Daniel está bien dotado?”, dijo Esperanza.

Con esta ultima pregunto Julio quedó atónito y trató de salirse de la situación de la manera menos traumática posible. “Pues, ¿yo cómo voy a saber de eso, Esperanza? Es que de verdad usted nos pone en unas situaciones…”, contestó el director, quien despertó más la curiosidad de Gómez y por eso ella arremetió: “No sé, de pronto has ido al baño de hombres con él y entre hombres a veces se miran de reojo”.

Sánchez solo atinó a pedir ayuda a su compañero de cabina. “No, pues yo no he mirado. ¿Usted ha mirado, Juan Pablo? Uno no mira esas vainas”, dijo, pero Esperanza lo remató con lo siguiente: “El hombre que dice que no, es mentiroso, porque yo he tenido conversaciones con otros hombres que han dicho que, siempre que van a un baño público, muy disimulados, de reojo, miran qué tal está la competencia de al lado”.

A Julio no le quedó más que resignarse con la derrota y afirmar que “pues es que además uno piensa, viendo esas películas suyas, que tiene que unirse a la filosofía que el tamaño no importa, lo que importa es la personalidad. Por eso, el valor de Daniel de enfrentarse a semejante situación”.