Julián Forero Jiménez desapareció en la vía Rionegro-La Ceja

El joven Julián Forero Jiménez de 18 años de edad, desapareció en la vía Rionegro-La Ceja, Antioquia, el 27 de enero de 2022.

Características morfológicas: Contextura: Delgada, Contorno cara: Ovalado, Color piel Cara: Blanco, Particularidad cara: Ninguna, Calvicie: No, Longitud cabello: Corto, Forma cabello: Ondulado, Color cabello: Castaño claro, Color ojos: Café, Tamaño ojos: Pequeños, Particularidad boca: Boca mediana – Labios Medianos, Barba: No, Bigote: No.

Si tiene información que contribuya a dar con su paradero, comuníquese al Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía en el: 5903108 EXT – 41867.

