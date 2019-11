Aunque Juan Valderrama, presunto feminicida de la chilena Ilse Ojeda, insiste que es inocente, está planeando un acuerdo para reducir su posible condena

Para el próximo tres de diciembre está programada la audiencia de preparación del juicio oral que enfrentaría Juan Guillermo Valderrama Amézquita, acusado cometer el feminicidio de la chilena Ilse Amory Ojeda González.

En las últimas horas el abogado de Valderra detalló para El Tiempo que están planeando un arreglo con la Fiscalía, para evitar el juicio oral y bajar la condena a la que se enfrenta el acusado. “Nosotros haríamos un acuerdo parcial, aceptaremos algunas cosas y no aceptaremos otras. acercamientos con la Fiscalía para llegar a firmar un preacuerdo final que le rebaje la condena a Valderrama y de esta forma se evita un juicio oral”, dijo el abogado para el medio ya citado.

Según explicó El Tiempo, la petición de la defensa sería que Valderrama no se enfrente a juicio por feminicidio agravado, sino por homicidio agravado, ya que según ellos, el señalado homicida y la víctima no presentaba una unidad doméstica.

“No está demostrado que ellos eran pareja, ellos dicen que eran pareja pero no conviven, no había unidad doméstica. No existe un documento que lo pruebe. No hay nada que diga que conviven y tampoco que hubo violencia en esa supuesta convivencia”, indicó el abogado.

Otro de los delitos que insiste la defensa que debe quitarse es el de desaparición forzada.

De igual forma, el medio citado indicó que Valderrama aún se declaró inocente del crimen.