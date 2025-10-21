Resumen: Las autoridades adelantan la búsqueda de los dos motorizados responsables del hurto y posterior asesinato.

Juan Fernando murió una semana después de recibir un disparo cuando le iban a robar el celular

Minuto30.com .- Tras una semana de lucha por su vida, se confirmó el fallecimiento de Juan Fernando, un hombre de 44 años que fue víctima de un violento hurto, en el barrio Obrero de Bello, Antioquia.

El deceso se registró este lunes 20 de octubre, luego de que Juan Fernando permaneciera en estado crítico tras ser impactado por un arma de fuego de uno de los delincuentes la madrugada del pasado 13 de octubre.

Una semana en estado crítico

El hecho se remonta a la semana anterior, cuando Juan Fernando fue abordado por sujetos en motocicleta. El hoy occiso fue inicialmente víctima de una tentativa de homicidio al ser interceptado junto a un amigo por dos ladrones motorizados que les exigieron sus pertenencias.

La tragedia ocurrió cuando la víctima intentó escapar del asalto. Mientras su amigo lograba huir unos metros, Juan Fernando fue derribado por uno de los atacantes. A pocos metros, su amigo escuchó la fatal detonación.

Al regresar para auxiliarlo, el amigo encontró a Juan Fernando con una grave herida de bala en el cuello de la cual emanaba sangre, confirmando que había sido despojado de su teléfono celular por los delincuentes.

Juan Fernando fue auxiliado rápidamente y trasladado a un centro asistencial. La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Bello acudieron al lugar y lo remitieron de urgencia para recibir atención médica especializada, donde permaneció en estado crítico hasta su deceso.

Las autoridades adelantan la búsqueda de los dos motorizados responsables del hurto y posterior asesinato.

