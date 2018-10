Juan Diego Flórez dice que quiere explorar más las canciones latinoamericanas

El tenor peruano Juan Diego Flórez, que dará mañana un recital en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, aseguró que quiere “explorar mucho más las canciones latinoamericanas de compositores clásicos”, así como las populares.

Ese impulso musical lo plasmó en su último disco, “Bésame mucho”, donde incluyó 18 canciones que interpretaba tras sus conciertos líricos acompañado por una guitarra, según recordó en una rueda de prensa en que presentó el recital.

“A la gente le gustaba mucho y me decía que grabara algo con estos bises. Esas canciones eran regalos” para la audiencia, explica Flórez que se inició en la música cuando era un adolescente con el rock.

En la rueda de prensa, Flórez subrayó que volver a Colombia supone “un gran placer”, puesto que es un país que adora y que ya visitó en 2011, el mismo año en que fundó Sinfonía por el Perú, un proyecto con el que busca favorecer el desarrollo de niños pobres.

El peruano explicó que con el paso de los años “la voz cambia”, pero eso le ha dado la oportunidad de “abordar papeles nuevos con incidencia mayor en el centro de la voz”.

“Me atreví con el repertorio romántico y ya he debutado varios papeles de este tipo. Un poco más en la línea de (el tenor español) Alfredo Kraus”, explicó en cantante de 45 años.

Por ello, comentó que el repertorio romántico le ha llegado como “algo nuevo” que ahora puede interpretar gracias a “la fisiología de la voz” y para las que confiesa que ha necesitado “un ajuste técnico”.

Sin embargo, Flórez comentó que lo que más le atrae de estar sobre los escenarios de medio mundo es la posibilidad que le otorga de acercar a los aficionados de todo el mundo a su proyecto de Sinfonía por el Perú.

“Es importante la carrera para que todo el mundo conozca Sinfonía por Perú. Eso atrae a la gente”, explicó.

En su opinión y gracias al proyecto, están “salvando vidas mediante la música”.

“La pobreza no es solo la material, también es la mental, sentirse abandonado por la sociedad, sentirse que no se le toma en consideración al niño. En Sinfonía por Perú estamos dando la oportunidad a los niños de adquirir valores, actitudes y autoestima”, subrayó.

Por ello, agrega que “la música no solo desarrolla la mente, sino que también enriquece el espíritu”.

Es así, según comenta, que los chicos que forman parte del proyecto sienten que con el instrumento que aprenden a tocar “lo pueden todo, es como una espada láser” y la orquesta “les da la alegría, esa sonrisa que muchas veces no tienen”.

Este martes, Flórez interpretará “Dies bildnis ist bezaubernd schön”, de la Flauta Mágica, y “Si spande al sole in faccia” de Il re pastore, ambas de Wolfgang Amadeus Mozart.

También interpretará “Una furtiva lágrima” de “El elixir de amor, Pieza de piano vals en do mayor” y “Tombe degli avi miei Fra poco a me ricovero” de Lucia di Lammermoor, de Gaetano Donizetti.

Además, cantará piezas de Giuseppe Verdi, Jules Massenet, Charles Gounod y Giacomo Puccini.



EFE