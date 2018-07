Joven universitaria denunció a su exnovio que la habría golpeado por celos

Minuto30.com-. María Camila, una joven de 17 años de edad y estudiante de Negocios Internacionales de la Universidad del Norte, en Barranquilla, denunció públicamente a su exnovio a través de redes sociales por agresión.

Según contó la joven, hace tres meses su exnovio, otro universitario de 18 años de edad, la habría agredido. La denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía.

María Camila, con autorización de su madre, le contó al portal Aldía.co que los hechos ocurrieron el 30 de abril, en la puerta de entrada del conjunto residencial donde vive. La joven acudió al llamado de su exnovio, que llegó en un vehículo.

Narró que cuando se encontraba al interior del vehículo el joven le reclamó por la ayuda a un compañero para un trabajo escrito que tenía que presentar en la universidad, y en ese momento, en medio de un ataque de celos, la habría atacado.

“Sin poder responderle, comenzó a pegarme, a ahorcarme, a tratarme muy mal. Después de eso me decía que me lo merecí. Yo no lo engañé, solo ayudé a alguien con un trabajo”, añadió María Camila.

La agresión le dejó como secuelas una lesión en el rostro y en uno de sus oídos, lo cual fue certificado por Medicina Legal.

Por su parte, la madre de la joven le aseguró al portal que denunciar al señalado agresor públicamente tiene como objetivo buscar que más mujeres denuncien sin miedo. “No está buscando que se revictimice, queremos es dar una enseñanza a las mujeres de que tienen que ser valientes y denunciar. No podemos seguir callándonos bajo ningún pretexto, de que nos vayan a señalar, tenemos que lograr un cambio”.