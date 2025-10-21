Jorge Junior Arcila desapareció en Medellín

Resumen: Jorge Junior Arcila Girón, de 35 años, fue reportado como desaparecido el 13 de octubre de 2025 en el barrio Niquitao, ubicado en la ciudad de Medellín .

Jorge Junior Arcila Girón, de 35 años, fue reportado como desaparecido el 13 de octubre de 2025 en el barrio Niquitao, ubicado en la ciudad de Medellín.

El día de su desaparición, Jorge vestía una camiseta blanca, un pantalón tipo jean de color negro y tenis.

Entre las señales distintivas que podrían ayudar en su identificación se encuentran varios tatuajes: en el omóplato derecho lleva el nombre “Mariangel”, en el antebrazo derecho una carta de trébol con la letra K y las iniciales M.E.P.M., en la pierna izquierda un músculo, en la pierna derecha una figura de mujer, y otro tatuaje en la cintura. Además, presenta una cicatriz en la parte anterior del cuello.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes