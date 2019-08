John Travolta confunde a Taylor Swift con una Drag Queen y otros momentos “WTF” de los MTv VMAs 2019

Los premios MTv Video Music Awards siempre son el momento perfecto para que las celebridades brillen con toda su luz, como lo hicieron Rosalía y J Balvin anoche en el Prudential Center de Nueva Jersey, o por el contrario dejen a la historia momentos incómodos épicos como en esta edición, en los que John Travolta, Taylor Swift, Shawn Mendes y Camila Cabello le hicieron decir a más de uno “¡WTF!”.

La velada se desarrolló con total normalidad, más de la debida según algunos cibernautas, pues extrañaron las grandes presentaciones como las de Britney con una boa en sus hombros, Madonna vestida de novio o la de Lady Gaga “muerta” colgada del techo en pleno escenario. Pero esto es conversación de otro momento, porque si algo destacó en esta ceremonia fueron los momentos incómodos entre las luminarias de la industria y el primero en caer en esta lista fue el legendario John Travolta.

El protagonista de éxitos como ‘Grease‘ o ‘Pulp Fiction‘ subió al escenario junto a la actriz Queen Latifah para entregar el astronauta al Video del año, que terminó ganando la cantante Taylor Swift con el clip de su canción “You Need To Calm down“, en el que muestra todo un derroche de diversidad sexual y de género. Entre los protagonistas de este video están un grupo de drag queens que acompañaron a Swift a recibir el trofeo y fue una de ellas las que legó primero a saludar a Travolta, quien pensó que ella era Swift y le hizo el amague de darle el premio. Lo bueno fue que ella solo atinó a saludarlo y se quedó petrificada esperando a que la verdadera Taylor recibiera su reconocimiento.

John Travolta mistaking Jade Jolie for Taylor Swift. 👏DRAG 👏RACE 👏EXCELLENCE pic.twitter.com/zVLgsbHhD7 — Joey Nolfi (@joeynolfi) August 27, 2019

Por otro lado la cantante Normani lo dio todo en su presentación cantando su canción “Motivation” en la que el twerking estuvo a la orden del día (sí, milagro que no fue de parte de Miley Cyrus, quien desgarró al público con su propio performance). Lo que incomodó un poco a los asistentes y televidentes de este show fue que al momento en que un bailarín le tenía que quitar parte del outfit a la ex Fith Harmony, casi no lo logra, y literal se lo arrancó. ¿Cómo?, no sabemos, lo que sí nos queda claro es que como sea el show debe continuar.



Por último y quizás el momento más “WTF” de todos lo protagonizaron los jóvenes Shawn Mendes y Camila Cabello, quienes aparecieron juntos en la gala y se montaron de la misma forma al escenario para interpretar “Señorita”, la canción que los unió en el amor. Era eso lo que todos querían ver durante los más de dos minutos de canción, ¡AMOR! Pero no, la misma Sophie Turner con su esposo Joe Jonas al lado quedó atónita cuando el canadiense y la estadounidense terminaron su performance y ni un beso se dieron, luego de manosearse en exceso frente a las cámaras. Fue tanta la rabia que se le vio manoteando y no fue la única, las Hadid, los Jonas y hasta Swift dijeron: “¡WAT THE F*CK!”.