Jessica Cediel se fue con toda a las mujeres que la critican por sus bailes

El último video de la presentadora Jessica Cediel donde aparecía con poca ropa bailando con su mascota, al parecer, fue una oportunidad para muchos de sus seguidores criticarle su «exhibicionismo».

Sin embargo, esta vez la expareja de Pipe Bueno decidió no quedarse callada y exponer su punto a lo que le parece «un atropello», ya que ella no está haciendo nada malo por mostrar su silueta y su felicidad.

«Yo no sé como hay viejas tan envidiosas, dicen que no es envidia pero yo sí lo veo así. Por ejemplo cuando me dicen: ‘qué necesidad de mostrar’, o sea, yo no hago nada que no haga otra persona de la farándula y cuando yo veo a una mujer linda digo: ‘ay, que chimba de vieja'», fue la reflexión que lanzó espontáneamente Jessica Cediel por medio de Instagram.

Jessica Cediel le mandó mensajes a las mujeres que la critican.

También comparó su forma de ser con la de las personas que la critican, ya que ella siempre llena de piropos a los demás porque no cree que hay necesidad de «atravesarse en la felicidad del otro». Por último, llamó a todos a «cambiar el corazón» y revisarse, porque no le parece que se denigre a las personas por hacer las cosas que a uno le hacen feliz.

