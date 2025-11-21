Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Jefferson Quintero se extravió en el barrio Caribe ¿sabe algo de él?

Minuto30.com .- Jefferson de Jesús Quintero Giraldo, un joven de 25 años de edad, fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el pasado 20 de noviembre de 2025 en el barrio Caribe de Medellín, Antioquia. Las autoridades han activado la alerta de búsqueda y solicitan la máxima difusión a la ciudadanía.

Al momento de su desaparición, Jefferson vestía jean azul oscuro, una camiseta que combinaba los colores azul rey y blanco, y tenis de color negro.

Adicionalmente, portaba un bolso negro tipo morral. No se han reportado señales particulares o distintivas que puedan facilitar su identificación.

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Grupo de Desaparecidos, ha dispuesto líneas de atención directa para recibir cualquier información que pueda conducir a su localización.

Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse a los teléfonos fijos 5903108 (Extensiones 41665, 41709 o 41825) o al celular 3185324129.