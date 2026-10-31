Resumen: A un año de la muerte de Jaime Moreno, uno de los condenados habló por primera vez en el pódcast Conducta Delictiva. Juan Carlos, sentenciado a 37 años y medio de prisión, pidió perdón, relató su versión de la noche de Halloween y negó haber tenido la intención de matar. Dijo que solo habría aceptado cargos por homicidio preterintencional. La justicia lo condenó por homicidio agravado.

Jaime Moreno, un año después: el condenado rompe su silencio desde la cárcel y pide perdón

A un año de la muerte de Jaime Moreno, el estudiante de la Universidad de los Andes que falleció tras una agresión a la salida de una fiesta de Halloween en Bogotá, uno de los condenados habló por primera vez. Se trata de Juan Carlos, quien fue condenado a 37 años y medio de prisión por homicidio agravado, junto con Ricardo.

El condenado concedió una entrevista en dos partes al pódcast Conducta Delictiva, desde el centro penitenciario donde se encuentra recluido. El caso de Jaime Moreno se remonta a la madrugada del 31 de octubre de 2025.

¿Qué dijo Juan Carlos sobre la muerte de Jaime Moreno?

Lo primero que hizo fue pedir perdón. «Pido perdón con todo mi corazón y mi alma, pido perdón por el dolor causado. Quiero que la gente sepa que nunca quise que nada de esto sucediera», aseguró en el pódcast.

Contó que creció cerca de sus abuelos, su madre y sus hermanos, y que entró becado a estudiar ingeniería mecánica porque pensaba que «el país necesitaba más industrialización». Para mantenerse, combinaba las clases con un trabajo en un call center.

Frente a los comentarios sobre su supuesta agresividad, dijo que solo practicó un mes de kickboxing por sentirse inseguro en las calles, y negó ser violento: «En las fiestas yo era muy tranquilo, muy callado».

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¿Cómo relató esa noche?

Según su versión, conoció a Ricardo esa misma noche en la fiesta. Al salir, cerca de una tienda Oxxo, se encontró con Jaime Moreno y le dio un primer golpe en la nuca.

Dijo que después una de las acompañantes lo convenció de volver a golpearlo: «Les resultó fácil persuadirme de que prácticamente no había hecho nada». Reconoció que actuó mal: «Desde el primer momento en que agredí a [Jaime] estuve mal… debí haber llamado a la policía, pero en ese momento no pensé las cosas con claridad».

Agregó que Jaime Moreno se defendió poniendo los brazos para bloquear los golpes, y que en un momento una persona lo sujetó para que no siguiera. Contó que intentó dar una patada, pero que se arrepintió y no la conectó.

¿Qué dijo sobre la participación de Ricardo?

En su relato, Juan Carlos sostuvo que no vio la intervención de Ricardo porque se le cayeron los anteojos al suelo. «No supe que Ricardo estaba allí hasta después», afirmó.

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Dijo además que, al retirarse, creyó que Jaime Moreno solo tenía «un moretón», y que se enteró de su muerte casi 16 horas después, por una notificación de la Policía. Se sintió, según contó, «extremadamente angustiado y extremadamente triste».

Esta es la versión del condenado en la entrevista; la responsabilidad penal fue definida por la justicia, que lo sentenció.

¿Por qué no aceptó el cargo de homicidio agravado?

Juan Carlos explicó que nunca se declaró culpable de homicidio agravado porque, aseguró, no tuvo la intención de matar. Dijo que estaba dispuesto a aceptar cargos por homicidio preterintencional, que se da cuando el resultado es más grave que el daño que se buscaba.

«Nunca tuve la intención de matarlo», sostuvo.

¿Qué mensaje dejó?

El condenado también habló de una mujer implicada en el caso, que hoy es prófuga de la justicia. «Lo mejor que podría hacer es entregarse a la justicia, aclarar los hechos y contribuir a la verdad», dijo.

Y le habló a los jóvenes: «Cuando se meten en una pelea, no piensen que solo va a pasar una cachetada… posiblemente ese día, uno de ustedes o una de las personas podría terminar muerta». Pidió no tomar la justicia por mano propia.

Sobre su pena, afirmó que significa «desaparecer de la vida de mis amigos, de mi familia». Y resumió: «Perder toda mi vida en una noche, en unos pocos segundos, porque solo fueron 20 segundos».

Dijo también que pensó en la familia de Jaime Moreno y en sus amigos: aunque no los conocía, pensaba en el dolor causado.

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