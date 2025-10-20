Jacob se perdió en Aranjuez ¿Lo has visto?
Resumen: Su familia lo espera en casa, y si lo has visto o sabes de su paradero, por favor comunícate al WhatsApp: 314 715 64001 o 311 628 5156.
Jacob es un perrito que se perdió el día 19 de octubre en Los Álamos 2, Aranjuez.
