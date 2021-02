En imágenes quedó registrado el impactante momento en que una rotura glaciar en el Himalaya, provocó la crecida repentina de un río el pasado domingo, que deja 14 personas fallecidas y 170 más desaparecidas.

“Hasta ahora, se han rescatado 15 personas y se han encontrado 14 cuerpos (sin vida) en diferentes lugares”, tuiteó el gobierno del Estado de Uttarakhand, en el norte de India, al día siguiente de la catástrofe.

Un porta voz de la Policía de la frontera indotibetana (ITBP), declaró que 200 socorristas reactivaron las labores de búsqueda este lunes.

Según los habitantes de la zona que tomaron los videos, la nube de agua arrasó con el valle del río Dhauliganga, destruyendo carreteras y puentes e incluso una central eléctrica.

“Había una nube de polvo cuando pasó el agua. La tierra temblaba como durante un sismo”, declaró Om Agarwal, un lugareño, a la televisión india.

Por el momento, decenas de trabajadores de las dos centrales eléctricas instaladas en la represa de Chinganga están desaparecidos, así como habitantes de la región que se encontraban cuidando el ganado.

El agua destruyó la carretera principal, y el túnel se llenó de barro y rocas. Las autoridades aseguraron que le mayor peligro por inundación ya ha pasado.

Nanda Devi glacier broke off in #Chamoli district of #Uttarakhand Sunday morning.Damaged a dam on Alaknanda river. Rise in water level in river. Reports of loss awaited. pic.twitter.com/GUXcLttXVg

— Nishith Dabhi (@nishith_dabhi) February 7, 2021