Sasha tiene 18 años y a través de su cuenta de Instagram publicó un video en el que contó que perdió a sus padres, abuela y tío por cuenta del covid-19. Asimismo, aseguró que ella y sus hermanos tuvieron el virus.

La mujer, que vive en la ciudad argentina Lomas de Zamora, detalló que la primera en contagiarse fue su abuela de 93 años y luego su tío.

En entrevista con El Diario Sur confesó: “mi abuela comenzó con mucho frío y mucho dolor. Mi tío se caía y no se podía parar. Yo empecé con un dolor de cabeza tremendo, diarrea, mareos y una presión en los ojos como si se me fueran a salir, decaimiento, no me quería ni mover de la cama. Pero a mis padres les pegó más fuerte”.

Sasha expresó que su “padre tenía asma y EPOC y mi madre padecía de fibrosis pulmonar idiopática, vivía con oxígeno y teníamos miedo de que falleciera. El coronavirus lo que hizo a mi mamá fue comerle el poco pulmón bueno que ella tenía, por eso murió.

Además, le hizo un llamado a la gente: “el virus existe, no es algo que es inventado, demasiadas personas han perdido la vida producto de este virus”.

En el video también hizo una denuncia sobre el gobierno de ese país: “el tema no es quédate en casa, el tema es que el Estado haga algo por aquellos que no tienen pan, y tienen que salir a laburar, tengan empatía, no todos viven bien, precisan de dinero, para vivir. No es lo mismo quedarse en casa con comida y con la panza llena, que quedarse en casa pasando hambre, y con la panza vacía”.

Así contó la joven como perdió a toda su familia por el coronavirus: