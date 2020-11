VIDEO: “¿Quieres que te mande un combo a tu pu$# país?” Indignación por maltrato a domiciliario venezolano en Perú

Un video que se volvió viral en redes sociales dio a conocer un indignante caso de maltrato verbal a un domiciliario venezolano, el cual tuvo que soportar tremendos insultos por parte de un hombre en Perú.

De acuerdo a medios locales, el domiciliario de 23 años llegó al lugar de destino pero el pedido llegó roto debido a un problema de humedad por la bolsa biodegradable, lo cual molestó al hombre que lo recibió y empezó a lanzarle insultos al domiciliario quien trató de explicarle lo que había sucedido.

“Yo no voy a recibir esta mierda rota. ¿Qué me estás explicando?, eres un pobre imbécil, idiota, cómo vas a romper las cosas. Deberías tener una bolsa plástica”, le dice el hombre al domiciliario, quien le informa antes que: “Simplemente no lo reciba. Voy a mandar a cancelar el pedido, no sé realmente qué irá a hacer soporte, si le devolverá el dinero en cuestión de 15 o 20 días.”.

Luego, el hombre empieza incluso a amenazarlo diciéndole que: “Tú eres guevón, estoy harto de ustedes, tengo ganas de pegarte hi$#%&, me cagaste el almuerzo. ¿Tienes algún problema? ¿Quieres que te mande un combo a tu pu$# país?”.

Aunque el domiciliario en el video se quedó callado ante semejantes insultos y amenaza, el video se viralizó y hasta llegó al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Perú, Carlos Scull, quien informó que: “Esto es indignante, hemos pedido su número de contacto para apoyar a la persona agredida a que pueda formular la denuncia ante las autoridades competentes”.

Además, detalló que se reunió con el domiciliario “para expresarle nuestro respaldo además pudo realizar la denuncia pertinente ante la policía.”, recalcó.

Así es esto es indignante,hemos pedido su número de contacto para apoyar a la persona agredida a que pueda formular la denuncia ante las autoridades competentes y la @Defensoria_Peru . #Noalaxenofobia https://t.co/DiXKrDWQ37 — Carlos Scull🇻🇪 (@carlosscull) November 18, 2020