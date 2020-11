VIDEO: Profesora fue grabada tratando de “burros” a sus estudiantes de escuela en una clase virtual

La nueva normalidad que se está viviendo en gran parte en la virtualidad gracias a la pandemia del coronavirus cada vez deja más escenas curiosas y la última la protagonizó una profesora de escuela que trató a sus estudiantes de burros.

Esta situación, considerada por algunos padres como irrespetuosa, ocurrió mientras una profesora preparaba una clase virtual de la Escuela Secundaria Profr Federico Berrueto Ramón, en Saltillo, Coahuila, México.

“Pinches huercos (burros). No me entregan nada, ni madres, y luego…. déjame decirte otra cosa, me están mandando los trabajos hechos un desmadre. Yo le mandé un resumen acá, otros acá, o sea están jodidos”, manifestó la profesora ante la cámara.

La docente estaba en una llamada al teléfono pero al parecer no se percató que tenía la cámara y el micrófono abierto y sus estudiantes no perdieron oportunidad para registrar el que sería un mal trato hacia ellos.