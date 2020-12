EN VIDEO: Por demorarse 5 minutos de más en el almuerzo, un Policía le puso un arma en la cara a su compañero

En el video quedó registrado el momento en el que dos policías de Sao Paulo, Brasil, sostienen una discusión en plena calle y en la que uno de ellos amenaza con un arma de fuego al otro.

La insólita escena fue grabada por transeúntes, que quedaron atónitos por la riña entre los dos unificados, los cuales fueron sancionados tras los hechos

En el video se puede ver como uno de los policías amenaza a su colega con su arma de dotación, al parecer, porque se había demorado cinco minutos de más en el almuerzo.

El policía amenazado empujó a su compañero, lo que desató forcejeo entre estos que generó pánico entre los testigos.

De acordo com a PM (Polícia Militar), Nascimento seria conduzido ainda na tarde de hoje ao presídio militar Romão Gomes, na zona norte da capital, onde ficará detido. Nascimento ameaçou o cabo Márcio Simão de Oliveira Matias por se atrasar no retorno do almoço. @FarolExpresso pic.twitter.com/qkBkJIvYbz

