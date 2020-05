Video: “No voy a lograrlo”, enfermera grabó diariamente cómo la afectaba el covid-19

Una lamentable historia se conoció, luego de que una enfermera grabara día tras día la situación que vivió por culpa de estar contagiada de covid-19.

Pamela, una enfermera de 56 años, con antecedentes de cáncer, decidió seguir con sus funciones a pesar de que su hijo le pedía que dejara de trabajar en el hospital.

Sin embargo, ella contrajo el virus, y diariamente enviaba video a sus redes para contar cómo lo pasaba. “Hoy tengo fiebre y no me puedo deshacer de ella (…). En verdad me siento muy mal, tengo dolor de espalda, fiebre (…). Dios, estoy tan incómoda, mi fiebre estalló a 40.6 y estoy mal”.

En un momento en el que tuvo que ser internada por las complicaciones, aseguró que se sentía muy mal y que ” no voy a lograrlo”.

“Ni siquiera puedo moverme porque estoy sin aliento, solo rezo para estar bien”, se le notaba con cansancio y fatiga, y ya con desorientación, pues ni sabía qué día era.

La mujer falleció en un centro médico, y su historia se convirtió en viral en redes sociales.