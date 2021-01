Luego del multitudinario acto de protestas llevado a cabo en el Capitolio de los Estados Unidos, que postergó la oficialización de Joe Biden como presidente de ese país, salió a la luz un video en el que se aprecia a Donald Trump, al parecer celebrando los desmanes que ocasionan algunos de sus seguidores.

En el video, grabado por Donald Trump Jr, se puede apreciar a varios de sus familiares felices, viendo lo que ocurría al frente de la Casa Blanca, y que posteriormente terminó con desmanes en el Capitolio, dejando además a cinco personas muertas.

Las imágenes fueron grabadas justo antes de que Trump saliera a hablarle a los seguidores que respaldaban la idea de atacar el Capitolio. Allí también se pudo observar a Ivanka y Eric Trump, así como las parejas de los dos hijos varones del mandatario.

“Solo son grandes patriotas que están hartos de las mentiras. Así que, gracias a todos por eso […] Realmente es difícil de creer, desafortunadamente hay una calle que separa al público principal de las masas. Verlas que se acercan es asombroso”, dijo Trump Jr. desde el bunker instalado para la ocasión.

Múltiples periodistas divulgaron el video, y rechazaron lo sucedido.

Chilling, absolutely chilling. Behind the scenes video of the production team behind the pro-Trump mob terrorist attack on the US Capitol, actually producing the event. You’ll see the mastermind himself- Trump, along with his family, and Don Jr’s whacked out girlfriend. pic.twitter.com/p32fJmHjJi

— Mike Sington (@MikeSington) January 7, 2021