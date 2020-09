Video: ¡Insólito! La ministra de Salud que dijo que un asintomático de covid-19 solo contagia cuando respira

Lo que comenzó como una alocución para los habitantes de Perú terminó siendo todo un ataque en contra de la ministra de Salud de ese país, Pilar Mazzetti, quien aseguró, pese a todos los reportes internacionales, que una persona asintomática al covid-19 contagia muy poco, y peor aún, sostuvo que solo contagia cuando respira.

La ministra, en primer lugar, sostuvo que uno se contagia del virus porque “lo respiro o porque lo toco”.

Pero la verdadera polémica suscitó cuando indicó: “el asintomático contagia en un porcentaje muy pequeño y cuando toca o cuando respira”. Por tal motivo, indicó que “se hace prueba al que tiene síntomas [de coronavirus], el que no tiene síntomas no necesita pruebas porque el que está positivo sin síntomas no contagia”.

Estas declaraciones le valieron infinidad de comentarios en redes: