VIDEO: ¡Indignante! En la víspera del Día Nacional de la Conciencia Negra, guardas matan a golpes a un hombre negro

Estou profundamente chocado e estarrecido com as cenas da agressão contra João Alberto Freitas , um homem negro espancado até a morte por seguranças de uma loja Carrefour em Porto Alegre. Cabe responsabilizar não apenas os seguranças mas os próprios acionistas do Carrefour por pic.twitter.com/XSnvoC1i9U

— Eduardo Suplicy (@esuplicy) November 20, 2020