VIDEOS: Con tapabocas y distancia, más de 2 mil personas manifestaron contra el primer ministro de Israel

Con distancia social y tapabocas marcharon más de 2 mil personas en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien acusan de mantener un bloqueo político en Israel.

La movilización fue en la plaza Rabin de Tel Aviv el pasado domingo, donde la gente se ubicó con al menos dos metros de distancia.

De acuerdo con Yair Lapid líder del partido Yesh Atid, el primer ministro ha “destruir la democracia” en Israel con ayuda de Benny Gantz, quien era el aliado electoral del líder Lapid.

“Se pelean por entrar en el Gobierno. Se cuentan películas. Se dicen ‘lucharemos desde dentro’. No vais a luchar desde dentro. No se combate la corrupción desde dentro. Si estás dentro, eres parte de ella”, expresó Atid a Times of Israel.

De acuerdo con medios internacionales, Netanyahu está acusado en tres casos diferentes de soborno, fraude y ruptura de confianza

Atid también manifestó que “una persona imputada no puede nombrar al jefe de la Policía, al fiscal del Estado, al abogado general, a los jueces que juzgarán su caso. Esa es la lista de demandas de Netanyahu. Quienes acceden ante esas demandas no son oposición, sino decoración”, según el medio mencionado.

Varios medios israelíes, han dicho que luego de las manifestaciones el primer ministro y su principal líder opositor han encaminado sus negociaciones tras varias semanas de no llegar a una tregua. Aunque no hay información oficial sobre este acuerdo.

