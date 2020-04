VIDEOS: Con actos vandálicos protestaron en Venezuela por falta de alimentos y los altos precios en la comida

En las últimas horas se han presentado saqueos de manera violenta en la población de Cumanacoa, en el estado venezolano de Sucre, los habitantes están protestando por no tener que comer mientras pasan la cuarentena por el coronavirus.

En videos publicados en Twitter, se puede ver cómo le prenden fuego a objetos en plena vía pública para llamar la atención del gobierno. En las manifestaciones “tres hombres, dos mujeres y dos adolescentes fueron heridos”, según el diputado opositor Robert Alcalá.

Un hombre que quedó atrapado en los disturbios expresó: “fui a hacer un mercadito y la gente se lanzó a las calles a saquear (…) No se puede estar en cuarentena pasando necesidad”, mientras que otro que vive el desabastecimiento y se sumó a la protesta contó, “no tenemos ni gas. No tenemos agua, no tenemos comida (…) No hay gasolina”.

Aunque las autoridades de esa región no han dado ningún informe sobre lo sucedido, el gobernador de Sucre, Edwin Rojas, publicó un video varias horas más tarde caminando por el sector con varias personas detrás, de acuerdo a publicaciones de Twitter.