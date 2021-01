Las autoridades de los Estados Unidos ha iniciado una investigación tras el descubrimiento de un manatí con la palabra ‘Trump’ grabada en la espalda, el animal fue hallado en el río Homosassa, a unos 130 kilómetros al norte de la ciudad de Tampa, en el estado de Florida.

El manatí fue avistado y filmado el pasado domingo por Hailey Warrington, la capitana de un bote turístico, de acuerdo con la mujer, el ejemplar al parecer no estaba herido pero sí sumamente alterado.

Las autoridades del estado de Florida intentan encontrar al responsable de escribir en el lomo de un manatí la palabra “TRUMP”, en letras grandes y mayúsculas. Han ofrecido US$5.000 para quienes den información que ayude a dar con la persona que raspó al animal.

“The U.S. Fish & Wildlife Service is investigating the harassment of a manatee…reported to federal authorities over the weekend discovered w/ words "Trump" scraped in its back …discovered in Blue Hole on the Homosassa River” (via @CitrusChronicle )

–

Insurrectioning wildlife? pic.twitter.com/PvzI3pZ5Xn

— (@exavierpope) January 11, 2021