Vacunación ha pasado a segundo plano debido a la pandemia, señalan expertos

Las vacunas contra enfermedades como la difteria, el sarampión y la poliomielitis han pasado a segundo plano debido a la pandemia del coronavirus, ante lo cual los menores de un año que no han sido vacunados corren un gran riesgo, advirtieron este miércoles expertos.

En conferencia virtual, María del Carmen Espinosa, infectóloga pediatra adscrita al Hospital General de México, aseveró que la caída en la vacunación se ha dado en prácticamente todo el mundo debido a la pandemia.

“Esto pone en riesgo a unos 80 millones de niños menores de un año en todo el mundo a adquirir este tipo de enfermedades prevenibles”, manifestó.

De acuerdo con datos recopilados por organismos como la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF se estima que el aislamiento social provocado por la COVID-19 ha frenado la inmunización en al menos 68 países en el mundo.

Aunado a las medidas de confinamiento, uno de los principales factores que han obstaculizado que se completen los esquemas de vacunación en México es la escasez de biológicos (vacunas) que se ha presentado.

“Al menos en 85,5 % de los casos en los que no se ha vacunado a los pequeños es que el biológico no estuvo llegando a los centros de salud”, manifestó Espinosa.

Aunque la experta explicó que el miedo al contagio, al acudir a los hospitales, es lo que ha frenado a los padres a llevar a sus hijos a vacunar.

No obstante, una de las ventajas que ha tenido el confinamiento es que los brotes de sarampión, que se presentaron en la Ciudad de México y el Estado de México entre marzo y abril, es que ya no se han tenido rebrotes gracias a que no hay contacto entre las personas.

En México, hasta el martes, las autoridades de salud informaron de un acumulado de 492.522 contagios y 53.929 decesos.

RIESGOS LATENTES

Para el pediatra infectólogo César Martínez Longoria una de las consecuencias que puede tener la falta de vacunación en los pequeños es que estos pueden caer gravemente enfermos si adquieren una enfermedad prevenible como sarampión o enfermedad meningocócica.

“O desarrollar una discapacidad porque además de la muerte pueden producir sordera, amputaciones o déficits neurológicos”, explicó.

También advirtió que pueden pasar la infección a personas vulnerables que convivan con ellos en su hogar si éstas tampoco están protegidas.

Los especialistas reconocieron que a pesar de que México cuenta con uno de los mejores esquemas de vacunación, la pandemia ha llevado a que la caída en la inmunización se agrave no solo en el país sino en Latinoamérica en general.

Destacaron que todas las vacunas son importantes, la pentavalente, la del rotavirus y la triple viral deben ser el foco principal, “aunque se deben tener todas las vacunas”, dijo Martínez Longoria.

El especialista consideró necesario innovar en las estrategias para mantener la cobertura del esquema de vacunación, haciéndola accesible y segura durante la pandemia.

Finalmente, Karla Báez, directora de acceso a la innovación de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), dijo que trabajan en conjunto con las autoridades de salud y las llamó a mantener esfuerzos para mejorar las coberturas de manera permanente.

EFE