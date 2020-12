Una mujer preparó tamales y los regaló a los médicos que la salvaron del Covid

En total fueron 800 tamales los que esta agradecida mujer de 73 años preparó con sus manos y obsequió al personal de salud que le salvó la vida del Covid- 19.

Este acto de agradecimiento se hizo viral en las redes sociales y sucedió en los Ángeles, California, EE.UU. Durante varios días la mujer dio lo mejor de sí para completar los tamales, fue entonces que se enteró que en el hospital laboraban 400 personas, así que compró otros 300 para darle de a dos cada empleado.

La mujer estuvo recluida en un centro asistencial y conectada a un ventilador por casi tres semanas.

This Great Grandmother is so grateful for the #CedarsSinai team that cured her of covid 19 that she gave them 800 tamales. pic.twitter.com/OZlPgUQwhm

