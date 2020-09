La Unión Europea no reconoce a Lukashenko como presidente de Bielorrusia

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha informado que no reconocen “los resultados falsos” y que Alexander Lukashenko “carece de legitimidad democrática”.

Estados Unidos también había comunicado que tampoco reconocen los resultados de las elecciones presidenciales del 9 de agosto.

Estas decisiones se producen después de que el mandatario jurara como presidente durante una ceremonia a pesar de las protestas.

The 9 August Belarus Presidential elections were neither free nor fair. The EU does not recognise their falsified results. The so-called "inauguration" of 23 September 2020 and the new mandate claimed by Lukashenko lack any democratic legitimacyhttps://t.co/5I59sBlEPx

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 24, 2020