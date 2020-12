Trump firma una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que ha firmado una “proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental”.

“Hoy firmé una proclamación reconociendo la soberanía marroquí sobre Sáhara Occidental. ¡La propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos es la ÚNICA base para una solución justa y duradera por una paz y prosperidad perdurables”, escribió en Twitter.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020