Trump asegura que si quisiera ‘tumbar’ a Maduro no enviaría un ‘grupito’ de mercenarios, sino un ejército

Después de que fueran capturados varios estadounidenses en Venezuela señalados de ser mercenarios que querían derrocar a Nicolás Maduro del poder, Donald Trump decidió pronunciarse.

El presidente de los Estados Unidos aseguró que él no tuvo nada que ver en el presunto ataque contra el mandatario venezolano y planteó que él no hubiese mandado a un pequeño grupo de personas.

“Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto. Yo no mandaría un pequeño grupo, sería un ejército, eso sería llamado una invasión (…) No, no tengo nada que ver con eso”, aseguró Trump en la cadena Fox News.

Además, Trump aseguró que los que hicieron el intento de ataque son un grupo que actuó en solitario. En total fueron capturadas 20 personas, dos de ellos estadounidenses, y el gobierno de ese país aseguró que llegará hasta las últimas instancias para recuperarlos.