¿Todo queda en familia? Un hombre se divorció y luego se casó con su suegra

En las últimas horas se hizo viral la historia de una peculiar pareja de Warrington, Inglaterra, quienes lograron abolir una ley de más de 500 años, para poder contraer matrimonio.

Se trata de Clive Blunden, un hombre que se divorció y luego se enamoró de su suegra, con quien se quería casar pero la ley no lo permitía.

Medios internacionales recogieron que Clive Blunden sostuvo un matrimonio de 8 años, sin embargo, se divorcio. Durante cuatro años que estuvo soltero- tras su divoricio- visitaba a sus hijos con la supervisión de su exsuegra y en esas visitas terminaron enamorándose.

“Solía ​​venir a ver a los niños en la casa. Nos pusimos a hablar, fuimos a tomar algo, a comer, como cualquier relación normal. En ese momento, era como cualquier otra relación”, aseguró Clive al medio BBC.

Después de salir varios meses en secreto Clive le propuso matrimonio a la mujer que era la madre de su ex e iniciaron los trámites, pero una vieja ley, se los impidió y hasta terminaron capturado al sujeto.

El medio Daily Mail explicó que se trataba de una ley muy vieja que buscaba proteger “la familia y la moral”, y buscaba “evitar la competencia sexual entre padres e hijos y evitar a los niños la confusión, la ansiedad y cualquier daño”.

En ese momento, en el año 1997 la pareja comenzó una batalla legal que lograron ganar tras años de encuentros con jueces y finalmente pudieron casarse en el año 2007.

Al respecto la ex pareja del hombre y la hija de la mujer, Irene Little ha manifestado para varios medios que siempre rechazará dicha realicón: “Esta persona que está sonriendo y riendo con mi ex, posando para fotografías y hablando sobre la renovación de sus votos, es una completa desconocida para mí”, aseveró.