Muere un bebé de un año en un tiroteo en Nueva York

Un bebé de un año falleció el domingo en medio de un tiroteo en Nueva York registrado en el barrio de Brooklyn.

Así lo confirmó este lunes el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que guardó un momento de silencio por la víctima.

El bebé, identificado como Davell Gardner, murió por los disparos de un hombre contra un grupo de personas que estaban celebrando una comida al aire libre.

Por el tiroteo en Nueva York también resultaron heridas tres personas que fueron hospitalizadas.

En su rueda de prensa diaria, De Blasio aseguró que era “una noticia muy dolorosa”, reconoció que todavía hay mucho trabajo por hacer en la ciudad e insistió en que seguirá esforzándose para poner freno al aumento de tiroteos que ha registrado la ciudad desde mayo pasado.

I'm personally putting up $1,000 for info leading to the arrest and conviction of whoever is responsible for the murder of one-year-old Davell Gardner.

We will not accept this disease of gun violence.

We demand more safety and more justice, in Davell’s blessed name. pic.twitter.com/K6JJch1pfV

— Eric Adams (@BKBoroHall) July 13, 2020