Un hombre ucraniano denunció y detalló las terribles aberraciones de las que fue víctima por parte de su exesposa.

El hombre que no quiso revelar su identidad, narró para el medio BBC que desde muy joven tuvo problemas de autoestima y nunca había tenido relaciones sexuales, hasta que conoció a la mujer con la que se fue a vivir en cuestión de días y se casó rápidamente.

Detalló que en un principio si deseaba tener relaciones sexuales con su pareja, pero que esas primeras experiencias fueron terribles: “Nuestro primer encuentro sexual duró unas cinco horas y cuando terminó yo tenía dolores por todos partes”.

“Se supone que el sexo debe ser algo que disfrutas, pero para mí nunca fue placentero. Yo no tenía experiencias previas y creí que era de esa manera, así que solía acceder a sus demandas”, narró.

El hombre narró que pronto comenzó a no querer tener sexo con ella y a decirle que no, pero ella lo obligaba: “Ella decía “lo quiero, lo necesito, así que tienes que hacerlo, vamos, he esperado mucho tiempo. Entonces, ella me pegaba y ya no había nada que yo pudiera hacer. Ella me arañaba hasta que yo sangraba, me daba puñetazos”.

“Ella nunca me dejaba marcas en el rostro, solamente me hacía daño en las partes del cuerpo que podía cubrir con ropa: mi pecho, mi espalda, mis manos.”

Por su parte, indicó que nunca se defendió porque para él un hombre jamás debe agredir a una mujer.

También detalló que nunca dejó a su esposa porque le daba vergüenza “fracasar” y regresar a casa de sus padres. Por lo que optó por duplicar sus horas de trabajo y tratar de estar hasta 15 horas por fuera de su casa para no verla.

“Me sentía pequeño, débil y, simplemente, no podía escapar. Ella conseguía lo que quería”, narró.