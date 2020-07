¡Horrible! Niña de 2 años habría sido violada en una sala de aislamiento de pacientes con Covid- 19

Un aberrante hecho fue publicado en las últimas horas por los medios de comunicación de Sudáfrica, donde dan a conocer la denuncia que hizo la familia de una pequeña de tan solo dos años de edad.

Según la denuncia, la niña habría sido violada al interior de una sala de aislamiento para pacientes con Covid- 19 en el hospital Dr. George Mukhari de Garankuwa, ubicado en Pretoria, Sudáfrica.

Una tía de la menor de edad, denunció para la Agencia Africana de Noticias (ANA), que hace poco más de un mes la niña fue violada en el ya mencionado hospital.

Según denunció la mujer, su hermana llevó a la pequeña al centro médico para que le practicarán las pruebas del coronavirus, ya que presentaba algunos problemas respiratorios.

En el sitio, le manifestaron a la madre que debía dejar a la pequeña aislada en una de las salas adecuadas para los pacientes con el virus.

Medios internacionales no detallaron cuanto tiempo duró la niña en el lugar, sin embargo, narraron que cuando la familia la pudo llevar de nuevo a casa, la pequeña presentaba dificultades para caminar y se encontraba en un estado de ‘depresión’.

Los familiares asociaron la situación de la pequeña con el tiempo que estuvo en el hospital, pero al ver que esta tenía unas heridas en sus genitales, decidieron consultar nuevamente.

En el centro médico de KT Motubatse en Soshanguve, también Sudáfrica, confirmaron que la niña fue víctima de violación.

Mathapelo Peters, vocero del cuerpo de seguridad de la ciudad, indicó para el medio local Eyewitness News que las investigaciones sobre este hecho ya están en curso.

“Puedo confirmar que se abrió un caso de violación de una menor en Ga-Rankuwa. Hasta el momento, no se ha arrestado a ningún sospechoso”, concluyó.

