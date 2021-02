Un hombre quedó sorprendido luego de que los médicos le anunciaran que se había tragado uno de sus AirPods mientras dormía. Al parecer, el hombre habría consultado a especialista tras tener dificultades para respirar. Brand tuvo que ir al hospital tras no saber la causa de su malestar.

El hombre de 38 años que reside en Massachusetts, EE.UU., el 2 de febrero se despertó con un dolor en el pecho y hasta le costaba beber agua. Luego de pasar varias horas, Brand se dio cuenta que le faltaba uno de sus AirPods, por lo que un integrante de su familia bromeó insinuando que probablemente pudo habérselos tragado. “En ese momento me detuve unos 10 minutos, pensando en ello, y todos decidimos que sería mejor ir a un hospital”,

“Todos estaban boquiabiertos, mirando la radiografía en la pantalla, donde se podía ver con una definición muy clara”, dijo Gauthier. Los médicos le anunciaron que el hombre fue muy afortunado, ya que la manera en la que se había alojado el auricular evitó que causara daños graves. Luego de unas horas, fue sometido a una endoscopia para extraer el dispositivo.

Brad Gauthier of #Worcester went to bed Mon. night wearing his #airpods, woke up next a-m & one was missing. He went to sip some water & noticed he couldn’t swallow. A trip to e-r revealed he had swallowed the missing ear bud in his sleep. He had emergency surgery to remove it. pic.twitter.com/G0I6dkqJ8U

— Kim Tunnicliffe (@KimWBZ) February 5, 2021