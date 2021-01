Robert Bigelow, es un magnate empresario que cuenta con distintas propiedades en Las Vegas. Su reconocimiento se lo debe en gran medida a las inversiones que ha hecho acerca de si hay vida extraterrestre.

Para su nuevo proyecto, en el llamó a científicos, religiosos, investigadores e incluso cualquier persona que le conteste la pregunta acerca de si hay o no vida después de la muerte.

Quien logre resolver el enigma, tendrá como premio 500 mil dólares, (más de 1.700 millones de pesos), el segundo lugar, 300 mil (1.058 millones) y el tercero, (530 millones).

El empresario cree que sí, pero quiere pruebas para estar seguro.

Según el New York Times, los aspirantes deben tener al menos una experiencia de cinco años estudiando el tema ny la convocatoria estará abierta hasta el 28 de febrero.

