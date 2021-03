Yusaku Maezama, es un excéntrico multimillonario y el primer cliente de la compañía SpaceX, cuyo objetivo es ser el primer pasajero privado en ir a la luna en 2023.

Según informó la página web Dearmoon.earth Maezama busca ocho personas para que lo acompañen en la increíble fantasía. “Los invito a unirse a mí en esta misión. 8 de ustedes de todo el mundo”, escribió el empresario en un video publicado en su cuenta de Twitter.

En 2018, Maezama compró todos los asientos a bordo del cohete, con el fin de que la mayor cantidad posible de personas pudieran ver la Luna. En un principio, tenía la idea de invitar a artistas con el fin de que al regresar, realizaran una obra inspiradora del satélite de la tierra, pero con el tiempo ha cambiado de opinión.

El japonés se ha hecho reconocido por crear un ‘reality’ para conseguir pareja, e incluso a principios del 2019, prometió repartir un millón de dólares a las personas que lo siguieran en Twitter y le dieran compartir a un mensaje donde celebraba una cifra récord en ventas alcanzada por su empresa.

Entre los requisitos para ser uno de los elegidos, Maezama explicó que la persona debe tener el potencial para dirigir la profesión a la que se dedican en torno a ayudar a las demás personas, y el segundo es que los candidatos estén dispuestos a trabajar en equipo y apoyar a los demás miembros de la tripulación.

El viaje está programado para durar una semana, donde serán tres días de ida y tres de regreso.

