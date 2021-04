Una mujer trans desea convertirse en monja de la Iglesia Católica porque asegura que “servir a los demás desde la espiritualidad” es su vocación. Eefje Spreuters comenzó su transición hace algunos años porque no se sentía identificada con su sexo biológico, de acuerdo con medios holandeses.

Spreuters nació como hombre hace 46 años en Bélgica, y lleva 15 meses viviendo como mujer, quien estuvo hablando con Radio 2 Antwerpen, allí confesó: “siempre me he sentido mujer y me criaron muy religiosamente, especialmente por mi madre. He querido ir al monasterio toda mi vida. Como hombre tuve una vida difícil, ahora quiero la paz”, expreso la mujer trans.

Lea también: ¡Indignante! Hombre que envenenó a 8 personas para grabar su sufrimiento fue condenado a solo 4 años de cárcel

El abogado de Spreuters anunció que ella quiere asumir un papel activo en la comunidad religiosa. Además, afirmó que la mujer trans podría ingresar al ‘mundo católico’ siempre y cuando asuma el sexo asignado al momento de su nacimiento. «Roma mantiene la visión antropológica de que el sexo biológico en el que naciste es inmutable. Para la Iglesia católica, Eefje sigue siendo un hombre y no es bienvenido en un monasterio de mujeres”, aseveró el abogado.