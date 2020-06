Rocambolesco, en India un sacerdote decapitó a un hombre para frenar la pandemia del COVID-19. Al menos eso confesó.

Según medios internacionales, el cura fue detenido por las autoridades del país asiático, tras ser apuntado como autor material de un asesinato dentro de un templo.

El sacerdote fue acusado de matar a un hombre con un hacha, en una capilla cerca de la aldea de Bandhahuda. Al momento de ser detenido aseguró que quería hacer un sacrificio humanos a Dios para “frenar” la pandemia de coronavirus.

Sansari Ojha, de 72 años, contó que tuvo una pelea en el templo con Saroj Kumar Pradhan, de 52, y en un momento lo golpeó con un objeto punzante en la cabeza.

Entonces fue cuando dijo que recibió las “órdenes de Dios durante un sueño”, y es por ese motivo que realizó el “sacrificio humano” para “detener” la pandemia.

